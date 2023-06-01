Застрелили главу российского села. Подробности

Накануне мужчина застрелил главу администрации сельского поселения, когда тот выходил с работы.

ЧП случилось в Дагестане, в селе Рубас.

Погибший - Гаджикурбан Байрамбеков. Впоследствии выяснилось, что застрелил главу местный житель из-за "земельного конфликта". Мужчина приходил к Байрамбекову, чтобы обсудить с ним земельный участок, указывает РБК. Мужчины начали спорить, а потом пришедший застрелил главу села.

Позже стрелок сам позвонил в полицию и рассказал о случившемся, сообщает "Интерфакс". Мужчину задержали.

Ранее экс-депутата и криминального авторитета дерзко застрелили мотоциклисты в прямом эфире.

Трое нападавших подъехали на мотоциклах, представились журналистами и открыли огонь. Стрельба началась во время общения бывшего парламентария Атика Ахмеда с корреспондентами на ходу.

Оба получили пулевые ранения в голову. Все произошло за считанные секунды. Нападавшие задержаны. ЧП произошло в Индии.