В Алтайском крае женщины чаще стали занимать руководящие посты

В Алтайском крае увеличилось количество женщин — руководителей. В 2024 году на них приходится существенная доля высших управленческих должностей в компаниях — 75%. Специалисты МегаФона проанализировали обезличенные данные клиентов корпоративного сегмента в сибирских регионах страны.

За последний год в Алтайском крае на 6% увеличилось число жительниц Барнаула занимающих руководящие посты. Барнаул занял пятое место в рейтинге сибирских регионов страны по доле представительниц прекрасной половины человечества в руководстве. Аналитики оператора отмечают, что в региональных компаниях цифровыми инструментами в работе пользуется 16% женщин — руководителей на топовых кадровых позициях. Мужчины при управлении бизнесом более открыты к использованию современных технологий для повышения эффективности и упрощения операционных процессов.

При этом мужчины и женщины на руководящих постах отдают предпочтения разным цифровым решениям. Например, топ-менеджмент среди представительниц Алтайского края активнее мужчин пользуется технологиями для управления бизнесом и рекламными продуктами, а сильный пол выбирает направления, связанные с M2M и кибербезопасностью.

Среди сибирских регионов республика Алтай занимает первую строчку рейтинга по количеству женщин в сфере управления (+19% за год). Омская область занимает почетное второе место, а тройку лидеров замыкает Алтайский край. В Республике Хакасия индекс вовлеченности женщин в управление компаниями вырос на 3%. В Красноярском крае, Кузбассе, Томской и Новосибирской областях женщин-руководителей стало больше на 1%. А вот в Республике Тыва в этом году представительницы прекрасного пола отказываются от карьерных амбиций и покидают высокие посты — здесь женщин-руководителей стало на 4% меньше.

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