Сибиряки увидели в небе полярное сияние

Причина появления авроры — сильнейшая магнитная буря.
Буря может продолжаться еще несколько суток. После этого магнитосфера должна постепенно успокоиться.
Зрелище
Зрелищной частью магнитной бури называют северное сияние. Цвет полярного сияния зависит от высоты, с которой идет излучение атомов и молекул газов, входящих в состав атмосферы Земли.
Лучи преломляются в разных спектральных линиях. При большей плотности газов — в низких слоях атмосферы — сияние бывает зеленым. А в верхних слоях — красным.
Те, кто в детстве мечтал увидеть его воочию и не проживал на Севере, вполне возможно полюбуются им в других широтах.
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