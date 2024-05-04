День 800-й. Самое важное к утру 4 мая

Главные новости
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Politico: США опасаются отправлять Украине дроны MQ-9, потому что Россия может их сбить. Газета со ссылкой на источники передает, что БПЛА занимает первое место в списке вооружений, которые Киев просит у Вашингтона.
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Захарова: "формула мира" по Украине реализуется при остановке поставок оружия Западом. Официальный представитель МИД РФ обратила внимание на слова главы дипслужбы ЕС Жозепа Борреля, который заявил, что Украина без западных поставок оружия капитулирует за две недели.
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Сийярто: участие хотя бы еще одной страны в конфликте на Украине приведет к мировой войне. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии отметил, что сейчас "в Европе сложилась чрезвычайная ситуация: там идет война".
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Доллар — 91,60 рубля. Евро — 98,76 рублей.
Telegraph: Трамп разработал план по мирному разрешению конфликта на Украине.
Глава МИД Венгрии выступил за участие всех сторон в мирных переговорах по Украине.
Bloomberg: G7 рассматривает выделение Киеву пакета помощи на $50 млрд.
Боррель заявил, что заминка с военной помощью США может стать причиной поражения Украины.
На Украине военкоматы получат право заочно штрафовать военнообязанных.
Посольство РФ в Британии заявило о нарастающей вовлеченности Лондона в конфликт на Украине.
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