В центре Барнаула перекроют дорогу

В связи с проведением съемок сцен художественного фильма на участке улицы Димитрова, в районе дома №130, будет введено частичное ограничение движения транспорта:
- с 05.30 до 20.00 час. 04.05.2024;
- с 05.30 до 20.00 час. 05.05.2024;
- с 05.30 до 20.00 час. 06.05.2024;
- с 05.30 до 20.00 час. 07.05.2024;
- с 05.30 до 20.00 час. 08.05.2024.
Пропуск транспортных средств граждан, проживающих либо работающих в зоне частичного ограничения, будет осуществлен.
Ранее сообщалось, что жителям барнаульского ЖК грозит штраф за самостоятельный ремонт дороги.
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