День "Звездных войн" - 4 мая. Традиции и история праздника

Почему День «Звездных войн» отмечают 4-го мая
Дата праздника связана с каламбуром. Знаменитая фраза «Да пребудет с тобой сила!» на английском звучит так: "May the force be with you!"
May можно перевести на русский как архаичную частицу «да». А force - сила.
При этом в английском языке есть созвучное числительное fourth — «четвертый». Поклонники переиначили фразу: May the fourth be with you! — «Да пребудет с тобой четвертое мая».
Мем закрепился уже после выхода первой (4-6 эпизоды) и второй трилогий (1-3 эпизоды). 4 мая 2011 года в канадском Торонто прошел первый фестиваль «Звездных войн» привязанный именно к появившейся дате.
А через два года компания Disney — ей сейчас принадлежат права на космическую франшизу — официально признала 4 мая в качестве официального праздника "Звездных войн".
Традиции праздника
В Европе и на Американском континенте День «Звездных войн» — это всегда большой фестиваль, тематические дни в парках, конференции авторов и фанатов серии. А еще устраивают кинопоказы.
В России же все проходит более скромно. День «Звездных войн» у нас поддерживают разные заведения общепита (предлагают особое меню и проводят вечеринки), телеканалы (демонстрируя старые и новые части), а также пользователи соцсетей.
Как можно отпраздновать День "Звездных войн"
- Косплей. Изготовить костюмы и атрибутику персонажей кинофраншизы: джедайские мечи, костюмы штурмовиков, шлем Дарта Вейдера. Самые смелые наряжаются в магистра Йоду и лохматых гигантов вуки.
- Саберфайтинг. Это бои на световых мечах. Поклонники разыгрывают эффектные бои с акробатикой и взмахами светящихся бутафорских мечей.
- Квесты на основе мифической вселенной. Задания на логику и сообразительность в замкнутой локации или по всему городу проводят фанатские организации.
- Настольные игры. Самые известные и каноничные X-Wing Miniatures Game, Star Wars Armada и Imperial Assault. По ним проводят турниры в России.
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