На вкус, цвет и наличие изюма. Корреспонденты altapress.ru изучили куличи и творожные пасхи в барнаульских магазинах

В 2024 году православные христиане отмечают Пасху, или Светлое Христово Воскресение, 5 мая. Традиционные блюда этого дня — крашеные яйца, кулич и творожная пасха. Выпечку и творожный десерт можно и приготовить самому, и купить в готовом виде — не менее вкусные и сладкие. Редакция altapress.ru побывала в магазинах Барнаула и узнала все о ценах, наличии, составе и даже освященности пасхальных угощений.

«Бахетле»

В супемаркете домашней еды к Пасхе можно купить не только десерты, но и красиво оформленные куриные яйца.

Ассортимент выпечки разнообразен — есть куличи с милыми заячьими ушками, крем-чизом и даже веганские. А для тех, кто не сможет съесть целый кулич, есть маленькие пасхальные сдобы.

«Бахетле» altapress.ru «Бахетле» altapress.ru «Бахетле» altapress.ru «Бахетле» altapress.ru «Бахетле» altapress.ru «Бахетле» altapress.ru «Бахетле» altapress.ru «Бахетле» altapress.ru «Бахетле» altapress.ru «Бахетле» altapress.ru

«Лента»

Главной находкой репортажа стала творожная пасха из «Ленты», которую с удовольствием продегустировали корреспонденты. Но здесь мнения разделились: кому-то десерт пришелся по вкусу, а кто-то ожидал от рецептуры лучшего.

Не остались в стороне и куличи, которые понравились дегустаторам.

«Лента» altapress.ru «Лента» altapress.ru «Лента» altapress.ru «Лента» altapress.ru «Лента» altapress.ru «Лента» altapress.ru «Лента» altapress.ru

«Мария-ра»

Куличи из этой сети магазинов имеют свое преимущество. На ценнике сказано, что товар уже освящен. А значит, дополнительно нести выпечку в церковь не нужно.

Угощения также разнообразны: сдобные, кексовые, в белой и темной глазури, с цукатами и орешками — найти «свой» сможет каждый покупатель.

«Мария-Ра» altapress.ru «Мария-Ра» altapress.ru «Мария-Ра» altapress.ru «Мария-Ра» altapress.ru

«Аникс»

Скромно, аккуратно и со вкусом. Здесь мы нашли минималистичные, но очень аппетитные куличи, которые не будут нагромождать стол.

А съесть их можно очень быстро.

«Аникс» altapress.ru «Аникс» altapress.ru «Аникс» altapress.ru

«Самокат»

Конечно, мы не смогли обойти стороной онлайн-магазины.

Здесь к Пасхе предлагают купить не только куличи, но и кексы, маффины, а также краффины. В их составе очень интересная и нетипичная для пасхальных лакомств начинка: апельсиновая, сливочная и малиново-ванильная, есть даже лакомство с незабудками.

«Самокат» altapress.ru «Самокат» altapress.ru

Kuzina

И куда же без кондитерских!

Красивые и лаконичные куличи, украшенные нежной глазурью и цветами точно не оставят равнодушными даже забежавшего только за круассаном и кофе.

Kuzina altapress.ru

Cinnabon

А здесь можно приобрести нежный кулич с кондитерскими шариками маленького или большого размера.

Только посмотрите, какие они изящные.

Cinnabon altapress.ru

Fastbento

Пасхальный чизкейк? Возможно и такое. Здесь можно присмотреться не только к куличам, но и к клюквенному чизкейку в шоколаде.

Взгляд притягивает и не менее красивый торт, разделенный на четыре части. Каждая из них окрашена в приятный пастельный оттенок, который непременно ассоциируется с весной.

Fastbento altapress.ru

ALLA GEFKE

И в этой кондитерской не оставят покупателей равнодушными кексовый кулич и творожная пасха с нежными желтыми цветами. А для заботящихся о фигуре даже указана калорийность красивых пасхальных блюд.

ALLA GEFKE altapress.ru

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