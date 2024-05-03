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Жизнь

В России могут сделать публичные извинения в интернете смягчающим обстоятельством в суде

По мнению депутата Виталия Милонова, в процессе судебного разбирательства следует принимать во внимание «активную покаянную позицию» человека, сообщает «Лента дня».

Также он призвал Ивлееву, недавно посетившую Донбасс, следовать примеру Киркорова.

Государственный деятель выразил одобрение способности короля эстрады самоиронично относиться к своим ошибкам и недочетам. По его мнению, блогерша выбрала неправильный подход, заявляя: «я не такая, не думайте, что я это делала ради очистки биографии».

Милонов подчеркнул, что российский народ милосерден и смог бы простить звезду, если бы Ивлеева изменила свой образ жизни и свои высказывания.

Ранее сообщалось, что депутат Милонов призвал запретить реалити-шоу «Беременна в 16».

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