На продуктовых ярмарках барнаульцы потратили в три раза меньше денег, чем обычно

При этом на предыдущих ярмарках барнаульцы тратили по 9-10 млн рублей.
В 2024 году проведут 19 ярмарок. На них барнаульцы смогут купить фермерские овощи, фрукты, сыры, масла, мясо, рыбу.
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В Барнауле 27 апреля прошли продуктовые ярмарки. Горожане потратили на них 3,3 млн рублей, сообщает пресс-служба мэрии.
При этом на предыдущих ярмарках барнаульцы тратили по 9-10 млн рублей.
В 2024 году проведут 19 ярмарок. На них барнаульцы смогут купить фермерские овощи, фрукты, сыры, масла, мясо, рыбу.
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