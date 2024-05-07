Почувствуйте страсть и элегантность

Какой ты сегодня? Страстный и терпкий? Сладкий и лёгкий? Игривый и веселый? Ты поймешь это на танцевальном спектакле от известной в России и за рубежом команды «Larisa Dance Show», с участием актрисы и певицы Ольги Суховеевой, музыкантов Анны Смирновой (скрипка) и Юрия Колесникова (баян).