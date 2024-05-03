Проблемы в медицине, загородное жилье и помощь юристов. Что произошло в Алтайском крае 3 мая

◆ Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов рассказал, как именно в регионе собираются решать (или уже решают) проблемы с оказанием медицинской помощи.
◆ Застройщики, чиновники, ресурсовики, банкиры и промышленники обсудили в Алтапрессе, что будет с рынком загородного жилья в Алтайском крае и чего ждать покупателям.
◆ В Алтайском госуниверситете откроют научно-исследовательскую лабораторию по изучению произведений изобразительного искусства XX века. Там будут рассматривать картины под микроскопом и ультрафиолетом.
◆ МФЦ пригласил жителей Алтайского края на бесплатные онлайн-консультации юристов.
◆ Предприниматель из Барнаула Александр Фирсов рассказал, как купил франшизу за 200 тыс. рублей и стал счастливым продавцом мороженого (а до этого 11 лет проработал на майонезном заводе).
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