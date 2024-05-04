4 мая - церковный праздник Великая суббота или Страстная суббота и народный праздник Тит Ледолом. Altapress.ru рассказывает о приметах, традициях и запретах этого дня.

Традиции в Великую субботу

4 мая стоит посетить церковь - богослужение проходит весь день.

Можно заняться готовкой традиционных пасхальных блюд - крашеные яйца, куличи, творожные пасхи и прочие.

Считается, что в ночь с Великой субботы на Пасху нужно бодрствовать и обязательно посетить храм и помолиться. Это принесет крепкое здоровье и избавит от болезней, принесет удачу в любой сфере и счастье в любви.

Нужно простить своих обидчиков и попросить прощения у тех, кого обидели вы.

Важно совершать добрые и бескорыстные поступки, помогать просящим и нуждающимся, родным и близким.

В Страстную субботу важно сменить постельное белье. Ложиться спать в несвежую постель в этот день — плохая примета. Сон будет дурной, будут преследовать кошмары. Кстати, одеяла и подушки нужно перетряхнуть, чтобы прогнать из них горести и печали.

Также новую постель можно окропить святой водой для защиты от нечисти, перекрестить ее перед самым сном.

4 мая, чтобы привлечь счастье и удачу в деньгах, нужно надеть хотя бы одну вещь красного цвета.

День нужно провести в хорошем настроении, думать только о хорошем — и тогда проблемы, даже самые сложные и застарелые, чудесным образом начнут решаться.

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Что нельзя делать в Страстную субботу

Нельзя веселиться, много смеяться. Сегодня вспоминают события погребения Христа, развлечения не должны волновать верующего христианина. Эту субботу также называют Тихой.

Не стоит заниматься тяжелым трудом, рукоделием, ходить в парикмахерскую, салон красоты.

Не стоит делать уборку - этим занимаются на протяжении всей недели или в Великий Четверг. В Великую субботу же мысли должны быть заняты только Христом.

Нельзя охотиться и отправляться на рыбалку — в такой день неприемлемо покушаться на жизнь живого существа.

Нельзя работать в огороде и саду, копать землю, сажать и обрезать деревья и кустарники.

Нельзя есть блюда, которые готовят на Пасху.

По старинным поверьям, в пятницу и субботу Страстной недели нельзя брать в руки молоток и гвозди. Поскольку Христос умер на кресте, будучи прикованным к нему гвоздями. Чтобы не осквернить его память, старались обходить эти предметы стороной.

Нельзя находиться в одиночестве. Если провести время не с кем, то нужно выйти в людное место, хотя бы в магазин. Иначе можно притянуть к себе неприятности.

Нельзя думать о плохом, грустить, страдать, пребывать в унынии — к проблемам и неурядицам, плохое настроение затянется надолго.

Нельзя подкармливать ворон, иначе они станут частыми гостями, а их карканье будет регулярно вызывать неприятности и беды.

Белые журавли fotovmire.ru

Народные приметы на 4 мая

Лед на реках и озерах после вскрытия тонет — год окажется тяжелым.

Большое половодье — к урожаю трав, хороший сенокос.

Если лед еще не сходит — к плохой рыбалке этой весной.

Перепел кричит — урожай хлеба, удастся накосить много травы.

Клин журавлей тянется в южную сторону — год будет неурожайным.

Журавли тянутся в северную сторону — скоро наступит потепление.

Вороны раскаркались — к ненастью.

Галки в стаи собираются — к ухудшению погоды.

Вороны высоко в небе играют — к солнечной погоде.

Воробьи чирикают — день будет тёплым и солнечным, без осадков.

Голуби воркуют — тепло предчувствуют.

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