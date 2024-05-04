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Жизнь

Как будет ходить общественный транспорт в Пасхальную ночь в Барнауле

Завтра, 5 мая, православные отмечают Пасху. В 20 храмах города пройдут пасхальные богослужения, которые начнутся в ночь с 4 на 5 мая.

Освящение куличей перед Пасхой-2023.
Освящение куличей перед Пасхой-2023.
Анна Зайкова

После пасхальной службы в храмах Барнаула можно будет воспользоваться городским электротранспортом. Ночью будут работать 4 трамвая и 2 троллейбуса. Об этом сообщает администрация города.

График работы трамваев:

  • от Покровского Собора (в 02:05) - пр.Красноармейский - пл.Свободы (02:15) - пр.Красноармейский - пр.Строителей - пр.Ленина – С.Западная далее на заход в депо (Коммунаров, 128).
  • от Покровского Собора (02:25) - ул.Анатолия – ст. Депо №1 (Анатолия, 302) - ул.Челюскинцев - ул.А.Петрова - ул.Попова - ст.Докучаево далее на заход в депо (пр. Коммунаров, 128).
  • от Александро - Невского Собора (02:30) - ул.А.Петрова - ул.С-Западная- пр.Калинина - пр.Космонавтов - ул.Малахова - ул.А.Петрова - ул.Попова - ст.Докучаево далее на заход в депо (ул.Гридасова,5).
  • от Александро - Невского Собора (02:30) - ул.А.Петрова - ул.Малахова - пр.Космонавтов - пр.Калинина - ул.С-Западная - ул.А.Петрова - ул.Попова - ст.Докучаево далее на заход в депо (ул.Гридасова,5).

График работы троллейбусов:

  • от Никольской церкви (02:30) – пр. Ленина – ул. Матросова – ул. Юрина – Солнечная поляна далее на заход в троллейбусное депо (ул.Германа Титова, 52).
  • от Никольской церкви (02:45) -пр-кт Ленина – пр-кт Космонавтов – ост.«Троллейбусное депо» (ул.Германа Титова, 52).

Отмечается, что перевозка осуществляется с оплатой за проезд.

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