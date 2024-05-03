Преподаватель экономики отдала мошенникам 13,5 млн рублей

В Санкт-Петербурге кандидат экономических наук Горного института попалась на уловки аферистов, пишет " Фонтанка ".

Уже в полиции она рассказала, что с конца марта по начало апреля ей регулярно звонил неизвестный мужчина и представлялся сотрудником ФСБ. Аферист предупредил — якобы с ее счетами что-то происходит и это похоже на действия мошенников.

Он предложил женщине перевести имеющиеся деньги на безопасный счет.

Звонивший продиктовал потерпевшей номер нового счета. Она оформила на себя кредиты и перевела все деньги — 13.5 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело.

Почему после настойчивых звонков от "силовика" потерпевшая сразу не обратилась в службу безопасности банка — история умалчивает.

Ранее на 30 млн рублей развели мошенники российского дипломата.

Дипломату позвонил неизвестный и представился якобы менеджером службы банковского надзора. Он убедил Малыгина рассказать о всех его счетах и установить на телефон «специальное» приложение.

Следующие два дня дипломат по инструкциям аферистов снимал деньги со счетов и отправлял их на якобы «безопасный счет».

Позже жулики попросили мужчину вставить свою сим-карту в телефон супруги. С ее счета пропало 4 млн рублей.

В общей совокупности мошенникам удалось вытянуть из дипломата около 30 млн рублей. Мужчина обратился в полицию.

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