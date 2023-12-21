Стала известна предварительная причина смерти Дмитрия Красилова

Экспертиза показала, что танцор умер от эндокринопатии, сообщает Baza .

Стало известно, что у Красилова была нарушена работа эндокринных желез. Также в его крови обнаружили алкоголь.

Эксперты взяли у танцора анализы на наркотики, которые будут готовы через месяц.

За день до гибели он жаловался на плохое самочувствие.

Ранее стало известно, где похоронят Дмитрия Красилова.