21 декабря
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Жизнь

Стала известна предварительная причина смерти Дмитрия Красилова

Экспертиза показала, что танцор умер от эндокринопатии, сообщает Baza.

Дмитрий Красилов (Пухляш).
Дмитрий Красилов (Пухляш).
Пресс-служба Первого канала.

Стало известно, что у Красилова была нарушена работа эндокринных желез. Также в его крови обнаружили алкоголь.

Эксперты взяли у танцора анализы на наркотики, которые будут готовы через месяц.

За день до гибели он жаловался на плохое самочувствие.

Ранее стало известно, где похоронят Дмитрия Красилова.

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