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Жизнь

Симпатии к нацистам и зависимость от порно. Чем известен скандальный рэп-исполнитель Канье Уэст, который якобы приедет в России

Стало известно, что рэпер Канье Уэст якобы выступит в Москве. Контракт с исполнителем уже подписан, а переговоры велись больше года, сообщает Mash. При этом «Известия» опровергли новость и заявили, что рэпер в Россию не приедет. О том, чем прославился скандальный рэп-исполнитель из США, узнал altapress.ru.

Канье Уэст.
Канье Уэст.
Скриншот видео YouTube-канала REVOLT

Где и когда пройдет концерт

8 июня, в свой день рождения, Йе (псевдоним певца) даст концерт в «Лужниках».

Артист прилетает в Россию вместе со своей супругой Бьянкой Цензор.

Чем известен Канье Уэст

Канье Уэст получил признание критиков и был назван одним из величайших артистов XXI века. Он вошел в число самых продаваемых артистов и выиграл 24 премии «Грэмми». Он один из рекордсменов по числу выигранных номинаций и рекордсмен среди хип-хоп-музыкантов, а также артистов своего возраста.

В 2020 году Forbes поставил Канье Уэста на второе место в рейтинге самых высокооплачиваемых знаменитостей.

Какими скандалами прославился Канье Уэст

С рэпером связано большое количество скандалов. Он известен своими прямыми высказываниями на различных церемониях награждения, во время выступлений и в соцсетях. Его как критиковали, так и хвалили СМИ, другие артисты, а также два президента США.

Так, 1 декабря 2022 года вместе с националистом Ником Фуэнтесом исполнитель принял участие в шоу радиоведущего и конспиролога Алекса Джонса InfoWars, где они обсуждали недавнюю критику в адрес Уэста из-за его антисемитских высказываний и толстовки «White Lives Matter». В ходе разговора Уэст заявил, что симпатизирует Адольфу Гитлеру и нацистам.

«Мне не нравится слово „зло“ рядом с нацистами… Я люблю евреев, но также я люблю нацистов», — сказал рэпер.

В тот же день он опубликовал в соцсетях изображение звезды Давида, совмещенное со свастикой, после чего его аккаунт снова был заблокирован. Впоследствии Чикагский институт искусств аннулировал докторскую степень, присуждённую рэперу в 2015 году «в знак признания его художественных достижений».

Также рэпер заявил, что планирует запустить свою порностудию. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети X.

По данным издания TMZ, возглавить проект может Майк Моз, бывший муж порнозвезды Сторми Дэниелс.

Канье Уэст неоднократно заявлял о своем пристрастии к порнографии. В интервью он признавался в своей «зависимости от порно», которая «разрушила его семью».

Ранее Уэст неоднократно делал громкие заявления, сравнивая себя с президентом РФ Владимиром Путиным. Артист также выражал желание посетить Россию и встретиться с российским лидером.

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