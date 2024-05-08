В свидетельство о рождении теперь должны вносить новую обязательную отметку

Начиная с 7 мая вступил в силу приказ МИД об отметке нового образца о гражданстве, которая должна быть проставлена в свидетельстве о рождении, сообщает «Парламентская газета».

Размер отметки нового образца о гражданстве составляет 6 на 10 сантиметров. В ней будет указано основание приобретения гражданства, номер и дата решения, а также название органа, который занимается вопросами гражданства Российской Федерации. Отметка будет заверена подписью уполномоченного лица и печатью с гербом.

Без новой отметки ребенка до 14 лет не выпустят за границу. Если в свидетельстве о рождении уже есть отметка о гражданстве РФ, то дублировать ее не требуется. Оттиск проставляется на пустом обороте свидетельства в день обращения в подразделениях МВД по вопросам миграции, а также в зарубежных представительствах и консульствах России.

Необходимо заявление от родителя или официального представителя с приложением паспорта и свидетельства о рождении.

Котенок с паспортом. Паспорт. Дмитрий Кудрявцев.

Если свидетельство о рождении выдано на иностранном языке, то потребуется нотариально заверенный перевод. А заявителям, не являющимся родственниками ребенка, нужно будет предоставить документ, подтверждающий их полномочия. Также если в свидетельстве о рождении не будет проставлена отметка о гражданстве, то детей без загранпаспорта или без заверенных данных о них в паспортах родителей могут не пропустить на территорию Абхазии, Армении, Белоруссии, Казахстана, Южной Осетии и Киргизии.

Ранее для въезда в эти страны допускалось использование национальных документов, и наличие печати в свидетельстве не было обязательным условием.

По словам заместителя председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолия Выборного, отметка в свидетельстве о рождении теперь необходима для оформления детского загранпаспорта, российского паспорта в 14 лет и для регистрации малолетнего ребенка по месту жительства.

Ранее сообщалось, что жители Алтайского края смогут получить бесплатную консультацию юриста.

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