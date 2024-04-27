В Барнауле ребенок полгода жил с монетой в пищеводе

Барнаульским врачам удалось извлечь монету из пищевода ребенка, он жил с ней полгода, сообщает «Катунь 24».

Мальчик поступил в детскую городскую клиническую больницу № 7. С помощью рентгена врачам удалось обнаружить в пищеводе ребенка инородное тело.

Как выяснилось позже, мальчик проглотил три 50-копеечные монеты. Они встали друг за другом и обитали в пищеводе около полугода. Однако ребенку они не приносили никаких проблем.

Медикам удалось успешно извлечь монеты с помощью методики внутрипросветной эндоскопии. Но не без изменений. В результате у мальчика сузился желудок из-за рубца.

В настоящее время ребенок дискомфорт не испытывает. По словам хирурга медучреждения Константина Герасименко, от опасных последствий мальчика уберегло то, что инородные тела были небольшого размера.

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