11 мая - народный праздник Максимов день или Березосок и церковный день памяти мучеников Дады, Максима и Квинтилиана. Altapress.ru рассказывает о приметах, традициях и запретах этого дня.

Традиции в Максимов день

В старину в этот день собирали и заготавливали березовый сок. При этом нельзя было собирать сок в дождь или туман, а лучший и наиболее целебный сок можно собрать не в нижней части дерева, а верхней.

Березовым соком поили больных, особенно от цинги, отеков, артрита, подагры, фурункулеза, а также как противовоспалительное средство.

В Максимов день принято просить друг у друга прощения — тогда обиды скоро забудутся, вражда превратится в дружбу.

На заметку садоводам: 11 мая стоит хорошо и плотно пообедать - тогда год будет особенно плодородным.

Людям, борющимся с веснушками, пигментацией и угрями, сегодня стоит умыться березовым соком.

Рассвет. unsplash.com

Что нельзя делать на Березосок

Нельзя пить березовый сок для удовольствия - может привести к болезни. 11 мая пить березовый сок можно только для здоровья, помня, что у этого напитка есть противопоказания. Его нельзя давать детям до года, людям с аллергией на пыльцу березы, с обострением болезней желудочно-кишечного тракта и с острой формой мочекаменной болезни. Также нельзя пить большое количество - максимум 1-2 стакана в день.

Нельзя собирать сок с одиноко стоящих берез, только в березовых рощах. Считалось, что в одинокие березы селятся души умерших не своей смертью.

Нельзя пить чай с медом — будут липнуть плохие люди.

Детям до трех лет нельзя стричь волосы и ногти — к болезни.

Нельзя прокалывать уши, снимать и надевать новые сережки — к проблемам со слухом.

Нельзя планировать помолвку — семья быстро распадется.

Нельзя заниматься ремонтом по дому — из дома удача уйдет.

Нельзя ходить против ветра, стоять лицом к ветру, кроме южного, — к болезни. Южный же наоборот подарит крепкое здоровье, им в старину заряжали ладанки и амулеты.

Нельзя сидеть и лежать под плакучими ивами, останавливаться рядом с ними, обнимать их стволы, обрывать их листву или ветки — к большим неприятностям.

Рассвет. unsplash.com

Народные приметы 11 мая

Ясный восход — лето будет солнечным.

Ночь звездная и теплая — урожай будет хорошим.

Звезды на рассвете сильно мерцают — будет дождь.

Солнечные лучи пронзают облака — будет хорошая погода.

Туман утром — к вечернему дождю.

Жаворонки поют — к солнечным дням.

Источник.