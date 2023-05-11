12 мая
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Жизнь

Названы вещи, которые строго запрещено делать на Березосок 11 мая

11 мая - народный праздник Максимов день или Березосок и церковный день памяти мучеников Дады, Максима и Квинтилиана. Altapress.ru рассказывает о приметах, традициях и запретах этого дня.

Рассвет.
Рассвет.
unsplash.com

Традиции в Максимов день

В старину в этот день собирали и заготавливали березовый сок. При этом нельзя было собирать сок в дождь или туман, а лучший и наиболее целебный сок можно собрать не в нижней части дерева, а верхней.

Березовым соком поили больных, особенно от цинги, отеков, артрита, подагры, фурункулеза, а также как противовоспалительное средство.

В Максимов день принято просить друг у друга прощения — тогда обиды скоро забудутся, вражда превратится в дружбу.

На заметку садоводам: 11 мая стоит хорошо и плотно пообедать - тогда год будет особенно плодородным.

Людям, борющимся с веснушками, пигментацией и угрями, сегодня стоит умыться березовым соком.

Рассвет.
Рассвет.
unsplash.com

Что нельзя делать на Березосок

  • Нельзя пить березовый сок для удовольствия - может привести к болезни. 11 мая пить березовый сок можно только для здоровья, помня, что у этого напитка есть противопоказания. Его нельзя давать детям до года, людям с аллергией на пыльцу березы, с обострением болезней желудочно-кишечного тракта и с острой формой мочекаменной болезни. Также нельзя пить большое количество - максимум 1-2 стакана в день.
  • Нельзя собирать сок с одиноко стоящих берез, только в березовых рощах. Считалось, что в одинокие березы селятся души умерших не своей смертью.
  • Нельзя пить чай с медом — будут липнуть плохие люди.
  • Детям до трех лет нельзя стричь волосы и ногти — к болезни.
  • Нельзя прокалывать уши, снимать и надевать новые сережки — к проблемам со слухом.
  • Нельзя планировать помолвку — семья быстро распадется.
  • Нельзя заниматься ремонтом по дому — из дома удача уйдет.
  • Нельзя ходить против ветра, стоять лицом к ветру, кроме южного, — к болезни. Южный же наоборот подарит крепкое здоровье, им в старину заряжали ладанки и амулеты.
  • Нельзя сидеть и лежать под плакучими ивами, останавливаться рядом с ними, обнимать их стволы, обрывать их листву или ветки — к большим неприятностям.
Рассвет.
Рассвет.
unsplash.com

Народные приметы 11 мая

  • Ясный восход — лето будет солнечным.
  • Ночь звездная и теплая — урожай будет хорошим.
  • Звезды на рассвете сильно мерцают — будет дождь.
  • Солнечные лучи пронзают облака — будет хорошая погода.
  • Туман утром — к вечернему дождю.
  • Жаворонки поют — к солнечным дням.

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