В Барнауле будут судить охранника, вынесшего из ТЦ украшения на 35 млн рублей

Согласно обвинению, бывший охранник ТЦ "Ультра" ограбил ювелирные магазины 4 октября 2022 года.
Мужчина взломал замки, похитил большое количество золотых украшений и забрал сумку и 80 тыс. рублей из другого отдела.
Обвиняемый скрывался на арендованной квартире. Награбленное золото он закопал на территории одного из частных домов.
Общая сумма похищенного составила более 35 млн рублей. Потерпевшими признаны трое предпринимателей.
Уголовное дело после утверждения обвинительного направили в Центральный районный суд.
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