29 мая
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Происшествия

В Барнауле будут судить охранника, вынесшего из ТЦ украшения на 35 млн рублей

Центральный районный суд столицы края рассмотрит дела о многомиллионной краже в ювелирном салоне. Обвиняемым проходит бывший охранник, ранее неоднократно судимый. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Алтайского края.

Ювелирные украшения. Золото. Драгоценности.
Ювелирные украшения. Золото. Драгоценности.
CC0

Согласно обвинению, бывший охранник ТЦ "Ультра" ограбил ювелирные магазины 4 октября 2022 года.

Мужчина взломал замки, похитил большое количество золотых украшений и забрал сумку и 80 тыс. рублей из другого отдела.

Обвиняемый скрывался на арендованной квартире. Награбленное золото он закопал на территории одного из частных домов.

Общая сумма похищенного составила более 35 млн рублей. Потерпевшими признаны трое предпринимателей.

Уголовное дело после утверждения обвинительного направили в Центральный районный суд.

Ранее стало известно, что суд оставил без изменений приговор Иволгинскому потрошителю за убийство 17-летней девушки в Барнауле

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