Водительница из Барнаула заплатит 2 млн рублей за сбитую насмерть девушку

Женщина насмерть сбила переходящую по нерегулируемому пешеходному переходу девушку в октябре 2022 года, сообщает прокуратура Алтайского края.

Пешеходный переход, люди и автомобиль.

Осужденная ехала по Павловскому тракту от ул. Солнечная Поляна в сторону ул. Сиреневая.

Подъезжая к пешеходному переходу, женщина не уступила дорогу переходящей 17-летней девушке и сбила ее.

От полученных травм пострадавшая скончалась на месте.

Осужденная признала вину частично. По ее мнению, сбитая девушка сама не убедилась в безопасности движения.

Ранее женщину неоднократно привлекали к административной ответственности за нарушение ПДД, в том числе за превышение скорости.

Суд учел это и назначил виновной наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии-поселении с лишением права управлять транспортом на три года.

Кроме того, с женщины взыскали 2 млн рублей в качестве моральной компенсации.

Приговор в законную силу пока не вступил.

Ранее восьмилетнего мальчика сбил автомобиль в Барнауле.