Пенсионер отсидел 13 лет в тюрьме за чужое преступление

Верховный суд России оправдал Фаткуллу Исхакова, которого в течение семи лет защищал его адвокат.
В 1959 году мужчину признали виновным в покушении на убийство, которое он не совершал. Фаткулла отсидел в колонии 13 лет.
В наши дни адвокат с подсудимым смогли доказать, что приговор был фальсифицирован. Мужчину полностью оправдали.
"Сегодня произошло знаменательное событие для нашей правовой системы и для всех, кого незаконно осудили", — радостно сообщил адвокат.
Ранее экс-главу комитета ЖКХ в Барнауле оправдали по громкому делу о халатности.