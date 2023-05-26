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Происшествия

Пенсионер отсидел 13 лет в тюрьме за чужое преступление

Верховный суд оправдал его 25 мая 2023 года после 13 лет в колонии, пишет его адвокат Виталий Буркин в своем Telegram-канале.

Правосудие. Суд. Молоток
Правосудие. Суд. Молоток
СС0

Верховный суд России оправдал Фаткуллу Исхакова, которого в течение семи лет защищал его адвокат.

В 1959 году мужчину признали виновным в покушении на убийство, которое он не совершал. Фаткулла отсидел в колонии 13 лет.

В наши дни адвокат с подсудимым смогли доказать, что приговор был фальсифицирован. Мужчину полностью оправдали.

"Сегодня произошло знаменательное событие для нашей правовой системы и для всех, кого незаконно осудили", — радостно сообщил адвокат.

Ранее экс-главу комитета ЖКХ в Барнауле оправдали по громкому делу о халатности.

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