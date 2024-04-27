Военные силы США создают новый самолет «Конца света»

Ядерный арсенал

Самолет позволяет американскому командованию осуществлять связь со стратегическим и нестратегическим вооружением, в частности с ядерным арсеналом. С него даже можно запустить баллистические ракеты наземного базирования.

На средней палубе есть командный центр, который может использоваться президентом и другими высшими должностными лицами для координации действий США в случае возможного применения ядерного оружия.

Самолет "Судного дня" США. wikipedia.org

Российская версия

В Воронеже в 2021 году начали создавать аналогичный самолет «Конца света». Проект носит название «Звено-3С». Всего российские войска получат два таких самолета. Они смогут действовать во время ядерной войны, если наземные структуры управления будут разрушены или повреждены.

Также судно эвакуирует высшее руководство страны.

Нюанс

У российского «Судного дня» нет ни одного иллюминатора. Детальная информация по этому самолету является государственной тайной.

Мировое семенохранилище

«Хранилище Судного дня» Земли — неофициальное название Всемирного семенохранилища.

Если случится ядерная война, которая уничтожит растения на Земле, то их можно будет восстановить за счет сохраненных внутри этой постройки семян, пишет mail.ru.

Строительство хранилища началось в 2006 году, а закончилось через два года. Каждая страна получила в нем свой собственный отсек.

Самое важное - в нашем Telegram-канале