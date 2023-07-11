Самолет "конец света" приземлился в европейском аэропорту следом за "бортом №1" президента США

Лайнер Boeing 747-E4B приземлился в Вильнюсе рано утром 11 июля. Борт еще называют "самолетом "Судного дня", или "конец света".

Президент США Джо Байден прибыл в Литву на саммит НАТО накануне вечером, пишет РБК. В полете борт находился порядка 10 часов.

Boeing E-4B Nightwatch также — воздушный командный пункт ВВС США. Это модифицированная версия Boeing 747-200.

Цифры

Всего с 1970-х годов в США создали четыре таких самолета, отмечает Business Insider. Трехпалубный E-4B Nightwatch может вместить до 112 человек.

Ядерный арсенал

Самолет позволяет американскому командованию осуществлять связь со стратегическим и нестратегическим вооружением, в частности с ядерным арсеналом. Так, благодаря бортовой системе управления пуском возможен запуск баллистических ракет наземного базирования.

На средней палубе есть командный центр, который может использоваться президентом и другими высшими должностными лицами для координации действий США в случае возможного применения ядерного оружия.

Российский проект

Между тем на случай ядерной войны начали создавать самолет «Судного дня» в Воронеже. Он будет на базе Ил-96−400М.

Самолет — командный пункт. Проект носит название «Звено-3С». Всего российские войска получат два таких самолета.

Такое воздушное судно называют самолетом «Судного дня», так как он сможет действовать во время ядерной войны, если наземные структуры управления будут разрушены или повреждены. Подобные воздушные суда предназначены для эвакуации высшего руководства страны. Они могут осуществлять дозаправку в воздухе.

Самолет предназначен для эвакуации высшего военного руководства страны в угрожаемый период и одновременного управления вооруженными силами в условиях конфликта любой степени интенсивности, включая полномасштабную ядерную войну.

Оборудован средствами связи, системами жизнеобеспечения, мощной энергоустановкой. Способен находится в воздухе более трех суток.

Нюанс

У российского «Судного дня» нет ни одного иллюминатора. Детальная информация по этому самолету является государственной тайной.