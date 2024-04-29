День 795-й. Самое важное к утру 29 апреля

Главные новости
- Украина и США работают над договором в области безопасности, оно должно стать «самым сильным» из всех двусторонних соглашений, которые Киев заключил с другими странами. Об этом в видеообращении в телеграм-канале сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
- Украина пересмотрела свое заявление в Совет Европы об отступлении от своих обязательств в рамках Европейской конвенции по правам человека и пакта о гражданских и политических правах во время военного положения.
- Глава Минобороны Сергей Шойгу направил поздравительные телеграммы воинским частям, отличившимся в зоне военной операции на Украине, сообщило ведомство в телеграм-канале.
Одной строкой
На Украине мужчину осудили на год за неявку в военкомат из-за похмелья.
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что с начала военных действий на Украине неоднократно пытался встретиться с президентом Владимиром Зеленским, но ему это не удавалось.
В течение 28 апреля ВСУ атаковали населенные пункты в пяти районах Курской области — Кореневском, Суджанском, Хомутовском, Рыльском и Глушковском, сообщил глава региона Роман Старовойт в телеграм-канале.
В подконтрольном Украине городе Запорожье прозвучала серия взрывов, сообщил сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты Владимир Рогов в своем телеграм-канале.
Самое важное - в нашем Telegram-канале