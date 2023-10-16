16 октября
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Политика

Известный пророк-математик рассказал, как закончится спецоперация на Украине

Математик и писатель Григорий Кваша сделал подсчеты и рассказал, чем закончится спецоперация на Украине.

Армия России. Военные.
Армия России. Военные.
минобороны.рф, CC BY 4.0

По словам математика, 2023 год решающий. Мужчина сложил даты и таким образом вычислил исход вооруженного конфликта на Украине, пишет sportkp.ru.

Кваша предсказал — основные события будут разворачиваться в финансовой сфере, а не на фронтах. По мнению пророка, после 2025 года люди надолго забудут о каких-либо войнах, указывает progorod33.ru.

Возникшие между Россией и Украиной разногласия могут быть урегулированы уже к 24 марта 2024 года.

Григорий Кваша — писатель, автор ритмологической системы «Структурный гороскоп», писатель.

Между тем предсказавший пандемию мальчик рассказал, что случится в ближайшее время в России.

Также найдено предсказание Ванги о завершении спецоперации. Причем болгарская ясновидящая предсказала окончание военной спецоперации на Украине за много лет до ее начала.

В ее записях была фраза о масштабном военном конфликте Москвы и Киева, который начнется в день шести двоек - 24.02.2222

Ранее Ванга предсказала будущее России и Украины, роль Владимира.

Ясновидящая утверждала — путь России будет непростым. Но благодаря вере и авторитетному руководству страна сможет справиться.

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