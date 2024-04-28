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Политика

День 794-й. Самое важное к утру 28 апреля

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине.

Главные новости. Хроника.
Главные новости. Хроника.
Altapress.ru.

Главные новости

  • Spiegel: Украина запросила у германской компании более 800 разведывательных дронов Vector. Соответствующую заявку Киев подал в специальный штаб по Украине Минобороны ФРГ, пишет журнал.

  • Эксперт указал на право РФ жестко ответить на применение Украиной поставленных США ATACMS. Такой исход возможен в том случае, если ВСУ будут использовать ракеты против целей на территории России, считает полковник армии Соединенных Штатов в отставке Лоуренс Уилкерсон.

  • Макрон заявил, что поставки оружия из США, ФРГ и Франции укрепят оборону Украины. Президент Франции отметил, что единственным выходом из украинского конфликта "является установление долгосрочного мира, который основан на уважении международного права и прав народов".

Армия.
Армия.
unsplash.com

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