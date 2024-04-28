День 794-й. Самое важное к утру 28 апреля

Spiegel: Украина запросила у германской компании более 800 разведывательных дронов Vector. Соответствующую заявку Киев подал в специальный штаб по Украине Минобороны ФРГ, пишет журнал.

Эксперт указал на право РФ жестко ответить на применение Украиной поставленных США ATACMS. Такой исход возможен в том случае, если ВСУ будут использовать ракеты против целей на территории России, считает полковник армии Соединенных Штатов в отставке Лоуренс Уилкерсон.