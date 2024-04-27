День 793-й. Самое важное к утру 27 апреля

Главные новости
- Взрывы прогремели в Тернопольской, Хмельницкой и Ивано-Франковской областях Украины, сообщает «Страна». Как пишет «Фокус», также взрывы прозвучали в Николаевской области, а мониторинговые каналы сообщают о работе ПВО в Киевской области.
- Эскадрилья истребителей F-16 вместе с обученными пилотами прибудет на Украину до конца текущего года, сообщил министр обороны США Ллойд Остин во время онлайн-встречи в формате «Рамштайн».
- Под обстрел ВСУ попала окраина поселка Прилесье в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Среди мирных жителей никто не пострадал.
- Владимир Зеленский уволил командующего силами поддержки ВСУ Александра Яковца и назначил его главой администрации Государственной спецслужбы транспорта.США уже на этой неделе отправят вооружения и военную технику на Украину в рамках нового пакета помощи, сообщил в соцсети Х Джо Байден.
- Минобороны сообщило об ударе по железнодорожным путям в ДНР и Харьковской области. В районе населенного пункта Удачное (Покровский район на западе ДНР) поражен эшелон с западным вооружением и военной техникой. В районе Балаклеи нанесен удар по железнодорожной станции, где в этот момент в поезд грузились личный состав и техника 67-й механизированной бригады ВСУ.
Армия.
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Доллар — 92,01 рубля, Евро — 98,72 рубля.
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