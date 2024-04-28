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Жизнь

Житель Алтайского края незаконно напилил деревьев на полмиллиона рублей

Незаконную вырубку деревьев удалось раскрыть в Тальменском районе, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

Рубка производилась в 15 км от поселка Восточного. 58-летний житель села Первомайского спилил 10 сосен, чем причинил лесному хозяйству ущерб на сумму более полумиллиона рублей.

Обвиняемый во всем сознался. Также мужчина рассказал, что деревья ему были нужны не только для собственных нужд, но и для продажи.

В отношении обвиняемого возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере». Подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее сообщалось, что жители Барнаула обратили внимание на поваленные деревья.

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