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Значение Вербного воскресенья

Вербное воскресенье — один из важнейших праздников в христианстве. Он посвящен событиям, описанным в Евангелии, когда Иисус Христос вошел в Иерусалим.

Согласно Библии, Иисус воскресил своего друга Лазаря, который был мертвым уже четверо суток. После этого он отправился в Иерусалим, чтобы отпраздновать там Пасху.

По дороге Иисус увидел привязанного к дереву молодого осла и въехал на нем в город. Народ, узнавший о чуде воскрешения Лазаря, приветствовал Спасителя пальмовыми ветвями и хвалебной песней.