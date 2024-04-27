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Жизнь

В Барнауле временно изменится движение автобусов

В центре Барнаула, а именно на пр. Комсомольском планируются перекрыть движение, в связи с этим маршрут некоторых автобусов поменяется, сообщает «Барнаул».

Перекрытие произойдет в связи с с проведением компанией СГК работ по благоустройству проезжей части и пешеходных частей.

Участок дороги на пр. Комсомольском в районе пересечения с ул. Партизанской будет перекрыт с 8 вечера до 8 утра.

Движение автобусов маршрута №78 будет организовано по следующей схеме:

  • пр-кт Ленина - ул.Чкалова - пр-кт Комсомольский, далее по маршруту.

Движение автобусов в обратном направлении будет также проходить по указанным улицам.

Ранее сообщалось, что в Барнауле приступили к ремонту дорог.

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