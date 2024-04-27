Пушистый джентльмен. Как «работает» первый музейный кот Алтайского края — фоторепортаж

Кот уже немолодой джентельмен — ему 10 лет, но он все равно очень любознательный и контактный. Смотрите, как он следит за порядком.
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Корреспондент altapress.ru побывал на акции в Краеведческом музее и посмотрел, как кот Бакс присматривает за огородом с микрозеленью.
Кот уже немолодой джентельмен — ему 10 лет, но он все равно очень любознательный и контактный. Смотрите, как он следит за порядком.
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