Пушистый джентльмен. Как «работает» первый музейный кот Алтайского края — фоторепортаж

Корреспондент altapress.ru побывал на акции в Краеведческом музее и посмотрел, как кот Бакс присматривает за огородом с микрозеленью.

Кот уже немолодой джентельмен — ему 10 лет, но он все равно очень любознательный и контактный. Смотрите, как он следит за порядком.

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