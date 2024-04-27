«Не только дома»: алтайские социалисты наводят чистоту на барнаульских улицах

С приходом теплых дней барнаульцы не только спешат отдохнуть на природе или выехать на дачу, но и привести в порядок городское пространство, чтобы в чистоте встретить майские праздники. Жители краевой столицы собирают и вывозят накопленный за зиму мусор, очищают улицы от прошлогодней листвы. К горожанам активно подключаются общественные организации, волонтеры, политики и депутаты.