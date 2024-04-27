«Не только дома»: алтайские социалисты наводят чистоту на барнаульских улицах

Так, 26 апреля краевые и городские депутаты «Справедливой России — За правду», активисты партии, представители Центра защиты прав граждан и Общественной приемной депутата Госдумы Александра Терентьева навели порядок на аллее по ул. Георгия Исакова. В результате они совместно собрали десятки полных мешков мусора.
Порядок нужно наводить не только дома, но и на улицах родного города. Приятно же прогуляться вечерком по уютным аллеям, чистым дорожкам. Тем более, снег растаял и вскрыл все «прелести» прошлой осени. Весна — время очищения, обновления, — отметила Секретарь Бюро Совета РО партии, депутат АКЗС Евгения Боровикова.
Председатель молодежного движения социалистов в Алтайском крае Наталья Ахметшина добавила, что местные жители уже поблагодарили партийцев за работу, отметив, что аллея буквально засияла чистотой.
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