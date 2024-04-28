Как определить какими будут май и лето по приметам на Вербное воскресенье

В 2024 году Вербное воскресенье отмечают 28 апреля. Altapress.ru рассказывает, как определить какими будут май и лето по приметам в этот день.

Что можно и нельзя делать в Вербное воскресенье

Вербное воскресенье — это один из важных христианских праздников, который отмечается за неделю до Пасхи. В этот день принято посещать церковную службу и освящать веточки вербы, которые символизируют пальмовые ветви, встречавшие Иисуса Христа при входе в Иерусалим.

Вербное воскресенье принято проводить в кругу семьи, навещать родных и близких, а также заниматься благотворительностью.

В этот день не рекомендуется заниматься тяжелым физическим трудом, а также устраивать шумные вечеринки и злоупотреблять алкоголем.

Пасха. Яйца. Верба СС0

Приметы погоды

На Руси по погоде в Вербное воскресенье судили о том, каким будет май и всё последующее лето. Если к этому дню снег на крышах уже сходил, то можно было ожидать теплый и солнечный май.

Если в Вербное воскресенье идет дождь и дует сильный ветер, то это предвещало холодное и дождливое лето. А солнечная погода в этот день сулила теплое и сухое лето. Кроме того, теплый день обещал хороший урожай.

Также о характере грядущего лета судили по деревьям: если на березе листья появлялись раньше, чем на ольхе, то лето ожидалось сухим, а если наоборот — дождливым. Появление сережек на березе к Вербному воскресенью предвещало богатый урожай фруктов и овощей.

Ранее altapress.ru рассказал отсуди праздника, а также традиции на Вербное воскресенье.

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