Грозы, дождь с усилением ветра до 27 метров в секунду ожидаются на Алтае во второй половине дня

Также прогнозируются грозы и дожди, говорится в смс-рассылке от краевого главка МЧС.
Такая же погода будет ночью 30 апреля.
Ранее губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал документ о введении в регионе особого противопожарного режима.
Главная цель этой меры — не допустить появления открытого огня на лесных участках.
Запреты
Жителям края запрещено разжигать костры и сжигать сухую траву, готовить пищу на открытом огне, в том числе на территориях частных домовладений или садоводств.
Пикники и лес
Также под запретом пикники в лесу. Пока действует противопожарный режим, посещать леса можно только для занятий физкультурой и спортом, или если такая поездка напрямую связана с работой.
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