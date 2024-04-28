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Туризм

«Оазис» в заповедной чаще. Почему стоит увидеть алтайский родник Горный ключ

В Краснощековском районе Алтайского края есть необычный родник: в нем бежит «дистиллированная» вода, а рядом густо растут краснокнижные травы. Некоторые замечали, что родниковая вода здесь меняет вкус. А еще зимой она не замерзает.

Родник Горный ключ в Краснощековском районе.
Родник Горный ключ в Краснощековском районе.
Павел Голяков
  • Родник Горный Ключ находится в пяти километрах от села Усть-Пустынка на правом берегу реки Чарыш. Его обнаружили в 1998 году и включили в список памятников природы краевого значения.
  • Площадь родника — один гектар, а его границы проходят в 50-ти метрах по обе стороны от источника.
Родник Горный ключ в Краснощековском районе.
Родник Горный ключ в Краснощековском районе.
Павел Голяков
  • Родник образован из подземных источников, которые почти не загрязняются. Вода здесь не застаивается и приравнивается к дистиллированной. Струи родника не замерзают даже зимой, а снег вдоль русла образует красивые кружевные арки.
  • Рядом с Горным Ключом до 1960-х располагалось одноименное поселение — его жители брали из родника воду.
  • Вода в роднике холодная, однако ее температура меняется. Люди отмечали, что и вкус — тоже.
  • По берегам родника растут ива козья, лабазник вязолистый, василисник малый, дягиль низбегающий, мать-и-мачеха, жерушник болотный, щавель, тимофеевка луговая, лютик многоцветковый, мох фонтиналис противопожарный.
  • Горный Ключ — экологически ценный родник, поэтому на его территории нельзя вести хозяйство. Также здесь запрещено: разводить растения и животных, прокладывать новые дороги и трубопроводы, разрабатывать полезные ископаемые, строить здания, ставить машины, забирать воду, мыть машины водоеме, разводить костры и поить скот.
  • Зато здесь можно проводить научные исследования, экологические экскурсии и оздоровительные процедуры.

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