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Жизнь

Фитнес-тренер назвала несколько простых способов избавиться от жира

22-летняя фитнес-тренер Лиззи Хай из Великобритании рассказала о приемах, которые помогут сбросить лишний вес. Ее советы публикует Daily Star.

Прежде всего, девушка порекомендовала добавлять к обычному ежедневному расстоянию, которое человек проходит, дополнительные 3000 шагов. Например, она стала ходить пешком из дома до спортзала, чтобы увеличить физическую нагрузку.

Кроме того, она обратила внимание на важность кардиоупражнений и работы с корпусом.

Также Хай посоветовала уменьшить потребляемые калории на пару сотен. Однако стоит сохранять уровень белка, чтобы не допустить потерю мышечной массы.

Ранее сообщалось, что известный доктор призвал россиян убрать из рациона два продукта.

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