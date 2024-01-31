Домик к домику. Каким будет новый коттеджный район с бассейном в барнаульском селе

421 дом на 57,5 га – такой крупный микрорайон начнут строить во Власихе в 2024 году. Компания «Промжилстрой» купила участок на торгах «Дом.рф» прошлым летом и тогда же подписала договор на комплексное развитие территории. Каким оно будет рассказал представитель фирмы Дмитрий Кушнарев на круглом столе по индивидуальному жилищному строительству в ИД «Алтапресс».

Как в городе

Большую часть территории разделят на участки по восемь и девять соток для коттеджей. Их будут строить в едином стиле: всего «Промжилстрой» подготовил девять типовых проектов домов. На определенных улицах возведут дома определенной площади, чтобы все были равны как на подбор.

Вдоль ул. Мамонтова, на въезде в микрорайон, разместят магазины. Также по территории будут рассредоточены детские и спортивные площадки. Судя по визуализации, для жителей могут построить и открытый бассейн, однако во время выступления представитель компании никак не прокомментировал это изображение.

Как отметил Дмитрий Кушнарев, застройщик за восемь лет создаст комфортный кластер городского типа.

Возводить микрорайон будут в четыре этапа. Первые 70-100 коттеджей появятся в 2024 году. Сперва их будут соединять щебеночные дороги, но мере сдачи, дороги начнут асфальтировать, а по краям проложат тротуары. В следующем 2025 году построят еще 150 домов.

Современные коммуникации

Также у застройщика есть обязанность обеспечить коттеджи всей инженерной инфраструктурой.

Сейчас компания бурит скважину. Дмитрий Кушнарев отметил, что водопровод создадут по городским стандартам, с пожарной емкостью. Кроме того, в микрорайон проведут газ – на него уже получены техподключения.

Проект КРТ - микрорайон во Власихе. «Промжилстрой»

Вместо общей системы водоотведения на каждом участке установят индивидуальную станцию экологической очистки.

«Она позволяет очистить сточные воды на 95%, - сказал Дмитрий Кушнарев. – Такой водой можно поливать газон, у нее нет запаха. Зимой все работает. Это не та местная канализация, где три железобетонных кольца и все».

«К этому и придет. Все равно перейдете на септики местного значения», - покритиковал решение глава алтайского Союза строителей Александр Мишустин. В свою очередь Кушнарев отметил, что до такого точно не дойдет: компания использует систему очистки уже пять лет.

Вопросы остаются

Единственная сложность с инженерными коммуникациями у инвестора связана с электросетями.

«Мощностей не хватает, - сказал выступающий. – «Россети» говорят, что в течение нескольких лет реконструируют сеть и проложат новую линию от Новых Зорь. До конца сдачи домов электроснабжение сделают».

Дмитрий Кушнарев, «Промжилстрой». Анна Зайкова

Кстати, «инженерными» обязательствами застройщика объясняется дороговизна участков: известно, что она будет выше 2 млн рублей. Министр строительства и ЖКХ Алтайского края Иван Гилев добавил, что она вырастет еще сильнее, если по условиям КРТ, инвестору все же будет необходимо возвести социальные учреждения.

Как подчеркнул Дмитрий Кушнарев, строительство нормальных детских садов и школы в микрорайоне на 57 га для компании коммерчески неподъемно.

При этом совсем без учреждений жителей постараются не оставить. Пока здесь планируют открыть медкабинет, подготовительную и, возможно, начальную школу, а также детсад на 60 мест. Все они будут частными.

О проблемах, которые возникают у жителей уже готовых поселков, altapress.ru рассказал здесь.

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