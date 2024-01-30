Поселок недоделанный. Какие проблемы есть у жителей частных домов в растущих районах Алтая

Где все остальное?
Встреча в издательском доме была посвящена перспективам развития ИЖС в крае. Андрей Федоров расширил тему, заговорив об уже отстроенных поселках, в которых растет социальное напряжение.
«Ранее застройщики готовили базу: рыли скважины, предоставляли безрезервного энергоснабжение, делали щебеночные дороги, в лучшем случае, - сказал он. - Пока поселок строился, никого это не беспокоило. Потом люди начали задавать вопросы: «А где нормальная вода? Электроснабжение, которое при порыве метра 10 м/c не отключается? Школы, детские сады?».
Как отметил Федоров, ряд застройщиков в таком случае уходил в сторону, ссылаясь на ФЗ 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления», поэтому жители были вынуждены обращаться к властям.
Выступающий подчеркнул, что сейчас государство вкладывается в инфраструктуру ИЖС: строит дороги, сети электроснабжения и водозаборы. Средняя цена последнего – 100-150 млн рублей. Помимо финансовых ресурсов требуется также время и, иногда, непростые проектные решения.
Что происходит за городом
Проблему подтверждают и руководители ближайших краевых районов.
Так, в селе Шахи Павловского района начинаются проблемы с водоснабжением и теплом: хоть и точечно, количество домов растет, но мощности на это не рассчитаны.
«Прежде чем начинать массовую застройку, нужны новые инженерные сети», - отметила глава администрации Павловского района Оксана Бронза.
Впрочем, масштабная стройка может начаться нескоро: по словам Бронзы, в районе также наблюдаются проблемы со свободными участками под ИЖС.
По мнению главы района, улучшить ситуацию с сетями в селах могла бы помочь отдельная государственная программа.
В Первомайском районе проблемы те же. Особенно сложно с социальной инфраструктурой. Вопрос решают точечно: возвели детский сад Фирсово, построили одну школу на 360 учеников в Повалихе и вторую заканчивают – в Боровихе.
Тем временем район занимает первое место по вводу индивидуального жилья в Алтайском крае. 70% застройщиков занимаются территориями Санниковского сельсовета, самого близкого к Барнаулу.
За 11 месяцев 2023 года введено около 110 тыс. кв. м жилья в Первомайском районе.
Как рассказала первый заместитель главы Первомайского района Наталья Шайкина, в перспективе сельсовет будет расширяться за счет микрорайонов Ботаника и Старая речка. Кроме того, активно застраиваются поселки Новый, Солнечное, село Зудилово.
А значит ситуация будет накаляться.
Чтобы этого не произошло, в новых проектах нужно учитывать все перечисленные вопросы, отметил Андрей Федоров.
Он привел пример с торгами земли во Власихе под КРТ от института Дом.РФ, задача которого была в том, чтобы реализовать участок и определить условия его развития.
Здесь вновь предстоит разобраться с вопросом социальной и инженерной инфраструктуры, а также понять, как должны взаимодействовать власть, бизнес и институт развития.
«Нужно найти точку соприкосновения, чтобы не бросать друг друга со своими проблемами, а помогать. На все вопросы ответы нужно знать заранее», - заключил Федоров.
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