Поселок недоделанный. Какие проблемы есть у жителей частных домов в растущих районах Алтая

Прежде чем говорить о развитии новых поселков, нужно разобраться с тем, что недоделано в старых, считает вице-мэр Барнаула Андрей Федоров. О проблеме планирования и перекладывания ответственности он рассказал на круглом столе по индивидуальному жилищному строительству в ИД «Алтапресс». Тему поддержали главы ближайших районов.

Где все остальное?

Встреча в издательском доме была посвящена перспективам развития ИЖС в крае. Андрей Федоров расширил тему, заговорив об уже отстроенных поселках, в которых растет социальное напряжение.

«Ранее застройщики готовили базу: рыли скважины, предоставляли безрезервного энергоснабжение, делали щебеночные дороги, в лучшем случае, - сказал он. - Пока поселок строился, никого это не беспокоило. Потом люди начали задавать вопросы: «А где нормальная вода? Электроснабжение, которое при порыве метра 10 м/c не отключается? Школы, детские сады?».

Как отметил Федоров, ряд застройщиков в таком случае уходил в сторону, ссылаясь на ФЗ 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления», поэтому жители были вынуждены обращаться к властям.

Андрей Федоров. Круглый стол о развитии ИЖС. Анна Зайкова

Выступающий подчеркнул, что сейчас государство вкладывается в инфраструктуру ИЖС: строит дороги, сети электроснабжения и водозаборы. Средняя цена последнего – 100-150 млн рублей. Помимо финансовых ресурсов требуется также время и, иногда, непростые проектные решения.

Что происходит за городом

Проблему подтверждают и руководители ближайших краевых районов.

Так, в селе Шахи Павловского района начинаются проблемы с водоснабжением и теплом: хоть и точечно, количество домов растет, но мощности на это не рассчитаны.

«Прежде чем начинать массовую застройку, нужны новые инженерные сети», - отметила глава администрации Павловского района Оксана Бронза.

Впрочем, масштабная стройка может начаться нескоро: по словам Бронзы, в районе также наблюдаются проблемы со свободными участками под ИЖС.

Оксана Бронза. Круглый стол о развитии ИЖС. Анна Зайкова

По мнению главы района, улучшить ситуацию с сетями в селах могла бы помочь отдельная государственная программа.

В Первомайском районе проблемы те же. Особенно сложно с социальной инфраструктурой. Вопрос решают точечно: возвели детский сад Фирсово, построили одну школу на 360 учеников в Повалихе и вторую заканчивают – в Боровихе.

Тем временем район занимает первое место по вводу индивидуального жилья в Алтайском крае. 70% застройщиков занимаются территориями Санниковского сельсовета, самого близкого к Барнаулу.

За 11 месяцев 2023 года введено около 110 тыс. кв. м жилья в Первомайском районе.

Как рассказала первый заместитель главы Первомайского района Наталья Шайкина, в перспективе сельсовет будет расширяться за счет микрорайонов Ботаника и Старая речка. Кроме того, активно застраиваются поселки Новый, Солнечное, село Зудилово.

А значит ситуация будет накаляться.

Наталья Шайкина. Круглый стол о развитии ИЖС. Анна Зайкова

Чтобы этого не произошло, в новых проектах нужно учитывать все перечисленные вопросы, отметил Андрей Федоров.

Он привел пример с торгами земли во Власихе под КРТ от института Дом.РФ, задача которого была в том, чтобы реализовать участок и определить условия его развития.

Здесь вновь предстоит разобраться с вопросом социальной и инженерной инфраструктуры, а также понять, как должны взаимодействовать власть, бизнес и институт развития.

«Нужно найти точку соприкосновения, чтобы не бросать друг друга со своими проблемами, а помогать. На все вопросы ответы нужно знать заранее», - заключил Федоров.

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