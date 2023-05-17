Во внедорожник Розенбаума врезался ВАЗ

В машину врезался ВАЗ, сообщает телеграм-канал Shot.
Причем Розенбаум вышел из внедорожника Exeed за несколько минут до столкновения. Он пошел к зданию госуниверситета, а водитель остался в авто. В этот момент в него врезался ВАЗ.
Никто не пострадал.
Пока гаишники занимались оформлением протокола, местные жители фотографировались с Александром Розенбаумом.
Ранее в Красноярске экстренно госпитализировали Александра Розенбаума. Причина — тромб.
После концерта музыкант пожаловался на сильную боль в ноге, его доставили в больницу и прооперировали. Розенбаум остается под наблюдением врачей.
Ранее Розенбаум спел «Вальс-бостон» для барнаульских ракетчиков. После концерта певец узнал про быт военнослужащих и их службу.