Во внедорожник Розенбаума врезался ВАЗ

В машину врезался ВАЗ, сообщает телеграм-канал Shot.

Причем Розенбаум вышел из внедорожника Exeed за несколько минут до столкновения. Он пошел к зданию госуниверситета, а водитель остался в авто. В этот момент в него врезался ВАЗ.

Никто не пострадал.

Пока гаишники занимались оформлением протокола, местные жители фотографировались с Александром Розенбаумом.

Ранее в Красноярске экстренно госпитализировали Александра Розенбаума. Причина — тромб.

После концерта музыкант пожаловался на сильную боль в ноге, его доставили в больницу и прооперировали. Розенбаум остается под наблюдением врачей.

Ранее Розенбаум спел «Вальс-бостон» для барнаульских ракетчиков. После концерта певец узнал про быт военнослужащих и их службу.