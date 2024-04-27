Сибиряк несколько раз ударил по видеокамере и закидал грязью телевизионщика

Находящийся там мужчина начал бросать грязь в видеокамеру репортера, а также обматерил оператора ГТРК "Новосибирск", угрожал, что побьет его. Раздухарившись, он повредил видеокамеру — ударил несколько раз по ней рукой.

Суд избрал ему меру пресечения — арест до 24 июня, указывает "Интерфакс". Теперь мужчина находится в СИЗО.

Ранее охранники напали и избили журналиста российского СМИ во время семинара известного блогера. На журналиста «Известий» Наталью Графчикову напали у входа в здание, где проходил семинар VIP-коуча Инны Тлиашиновой.

Охранник семинара выкинул корреспондента на улицу в одних носках и отобрал у нее телефон.

Что стало причиной действий охранника, — не уточняется.

Врачи обнаружили у пострадавшей гематому в правой лобно-височной области и ушибы мягких тканей головы, верхних и нижних конечностей.

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