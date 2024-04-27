Несовершеннолетний зарезал мужчину в "Магните"

Предварительно, мужчина приставал к подруге 16-летнего юноши.
Пострадавшего госпитализировали. Врачи не смогли его спасти, указывает Газета.Ru.
Возбуждено уголовное дело.
Ранее на Алтае подросток получил реальный срок за убийство.
Ему дали шесть лет лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии.
Двое приятелей распивали спиртные напитки, у них произошел конфликт. Парень из-за оскорблений избил мужчину ногами и руками, а также металлическими предметами в область головы и тела.
От полученных травм 53-летний житель скончался на месте.
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