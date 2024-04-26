«Зимаречье» приглашает вас на Цветение Маральника 2024

Не упустите главное событие весны в Горном Алтае — «Цветение маральника» 2024, которое запланировано на 28 апреля! Цветение маральника — явление невероятной красоты, которое ежегодно привлекает внимание тысяч туристов и путешественников со всей страны, а «Зимаречье» ежегодно радует посетителей мероприятия вкусным сыром и конкурсами!

На мероприятии мы впервые презентуем наш новый бренд — линейку полезного питания LAMI.*

LAMI — это универсально-полезные и удобные продукты для туристов и путешественников. Наш продукт неразлучен с природой и прекрасно сочетается с рационом любителей туризма и активного отдыха: полностью натурален, компактен и практичен. Благодаря надежной и продуманной упаковке, LAMI сможет придать вам заряд сил, бодрости и энергии в любой точке земного шара! Подробнее о LAMI на www.lamialtai.ru

Чем мы порадуем вас в этом году?

Мы предложим попробовать и приобрести наши лучшие продукты. Но кроме этого, на нашем стенде пройдет дегустация закусок из сыра «Эллазан» и «Зимаречье для жарки и гриля», которые как нельзя лучше подойдут как для затяжного похода, так и для путешествия налегке со всей семьей. Что можно быть ароматнее чем сыр, приготовленный на природе?

Кофейные напитки на основе масла ГХИ LAMI. Фото предоставлено компанией «Рикон».

Кроме того, на нашем стенде Вы сможете продегустировать разнообразные кофейные напитки на основе масла ГХИ LAMI от профессионального, харизматичного бариста. Такие напитки — находка для любого туриста, путешественника или спортсмена: они дольше бодрят, насыщают организм полезными жирами и содержат витамины А, Е, К и Омега-3 и 6. И все это при минимуме калорий и необычном вкусе!

И, конечно, конкурсы с призами! Мы организуем промо-конкурсы с призами, которые добавят веселья и азарта этому удивительному событию. В простых, но веселых конкурсах вы сможете развлечься сами или с семьей и выиграть вкусные призы.

Линейка полезного питания ГХИ LAMI. Фото предоставлено компанией «Рикон».

Компания «Рико́н» производит качественные натуральные сыры и сливочное масло по традиционным рецептам из свежего коровьего молока прямиком с полей Алтайского края. Продукция известна под брендами «Эллазан» и «Зимаречье», с которыми каждый желающий сможет ознакомиться на стенде компании 28 апреля. Ищите нас по аромату жареного сыра!

Линейка полезного питания ГХИ LAMI. Фото предоставлено компанией «Рикон».

Под брендом «Зимаречье» компания «Рико́н» производит мягкий сыр «Зимарёвский», «Монарх» и сыр для жарки и гриля, которые можно приобрести в ТС «Ярче» и «Ашан».

Под брендом «Эллазан» компания производит «сыр косичку» — полезный, вкусный и компактный перекус для всех возрастов, который легко и удобно можно взять с собой в поход или в путешествия. Его можно купить в «Ленте», «Ашане», «Аниксе» и «Пятерочке».

Купить масло ГХИ LAMI можно на OZON

* ЛАМИ

ОГРН 1022201533144

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