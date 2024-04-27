Трех из пяти кандидатов не пропустили на выборы ректора АлтГУ, кто остался, сообщил пресс-центр ВУЗа.

Из пяти кандидатов в ректоры Алтайского госуниверситета аттестационная комиссия Минобрнауки РФ допустила к выборам только двоих. До выборов допущены действующий руководитель АлтГУ Сергей Бочаров и директор колледжа университета Роман Ракитин.

Напомним, что документы подавали Сергей Малюков, директор Бийского филиала университета, Степан Межов, завкафедрой финансов и кредита экономического института (МИЭМИС), и Лариса Нехвядович, директор института гуманитарных наук.

Причины по которым отклонили заявки претендентов не называются.

Так, в выборах ректора АлтГУ примут участие два человека. Уже 3 мая ученый совет планирует утвердить дату конференции, где пройдет голосование. Предварительно, это может быть первая неделя июня.

Ранее сообщались подробности выборов АлтГУ.

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