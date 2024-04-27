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Экономика
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МегаФон создал интеллектуальную логистическую систему для промышленных гигантов страны

МегаФон в партнерстве с ГК SIMETRA (СИМЕТРА) разработал платформу для управления любыми транспортными потоками при строительстве и обслуживании крупных промышленных предприятий России. Основа решения — сквозная технология прогнозирования, мониторинга и контроля грузов не только на автомобильной и железнодорожной инфраструктуре, но и при речной навигации в масштабах всей страны. Экономический эффект от запуска решения может превышать 50 млн рублей ежемесячно.

МегаФон в партнерстве с ГК SIMETRA разработал платформу для управления любыми транспортными потоками при строительстве и обслуживании крупных промышленных предприятий России.
МегаФон в партнерстве с ГК SIMETRA разработал платформу для управления любыми транспортными потоками при строительстве и обслуживании крупных промышленных предприятий России.
Фото предоставлено пресс-службой МегаФона.

Система уже эффективно работает на строящемся крупном химическом производстве Дальнего Востока.

Платформа отслеживает местонахождение тысяч единиц транспорта, с использованием видеоаналитики распознает заторы, ДТП внутри предприятия и помогает корректировать маршруты, а также принимать меры по повышению безопасности. Решение помогает предотвратить сверхнормативную нагрузку на технику, её простой, сбой в логистике персонала и многое другое. На платформу через мобильное приложение стекаются данные от различных систем управления предприятием. Их анализ позволяет рассчитывать реальный объем нагрузки на каждую единицу техники и оценивать работу подрядчиков. Для оперативной передачи данных в единый логистический центр МегаФон проложил на территории производственного комплекса десятки километров ВОЛС.

Мы разработали интеллектуальную систему, способную контролировать транспорт на огромной территории промышленных объектов, подъездных дорогах, железнодорожных путях и водных маршрутах, и управлять логистикой. Сотни операций, которые сотрудники выполняли вручную, переведены в автоматический режим, что повышает оперативность в принятии решений, безопасность на производстве и эффективность процессов. В систему также заложены основы искусственного интеллекта и самообучения, чтобы предлагать оптимальные сценарии при возникновении любых нештатных ситуаций. Платформа может быть адаптирована под решение логистических задач флагманов мировой индустрии, — отмечает директор департамента по национальным проектам МегаФона Александр Калошин.

В платформе запрограммирована самообучающаяся динамическая модель, которая на базе данных из различных источников может собирать знания в режиме реального времени и автоматически рассчитывать транспортную ситуацию в будущем на всей дорожной сети. Такой прогноз оптимизирует работу складов предприятия и помогает заблаговременно готовить необходимую технику.

Дмитрий Петровский,
заместитель генерального директора ГК SIMETRA, разработчика ПО системы:

В основу разработанного решения легла цифровая платформа RITM³, обладающая уникальным функционалом по моделированию и управления транспортом. Возможности цифровой платформы RITM³ и наши компетенции, способствовали решению сложнейшей инженерной задачи — созданию универсального и комплексного решения по интеллектуальному управлению логистикой на промышленных предприятиях.

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