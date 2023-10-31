Звон металла, искры сварки. Как корреспондент altapress.ru пытался собрать полуприцеп на заводе

Громадные полуприцепы
Мои представления о заводах, да и вообще о производстве до недавних пор были очень размытые. Я была в промышленных цехах несколько раз, но это были маленькие предприятия, не похожие на кадры из научно-популярных передач.
Другое дело «РУФ-2» — здесь создают громадные сельскохозяйственные полуприцепы размером с квартиру: более трех метров в высоту, больше двух в ширину и от 5 до 10 метров в длину. В общем, то, что нужно, чтобы прочувствовать атмосферу настоящего производства.
Завод «РУФ-2» — одна из ведущих компаний Алтайского края в сфере машиностроения для сельского хозяйства. Находится он в Поспелихе, в трех часах езды от Барнаула.
Компания поставляет прицепные орудия, которые помогают обрабатывать почву, производить посев, перевозить и вносить удобрения, заготавливать корма и кормить животных. Также занимается продажей запчастей и сервисом.
С чего начинается день
Завод работает по пятидневке с общепринятыми выходными – в субботу и воскресенье. Поэтому рабочий день длится девять часов, включая час на обед.
Проходной с подписями в журнале, охраны и досмотра здесь нет. Как шутят на производстве: все равно продукция тяжелая, просто так незаметно не вынесешь.
Приходить полагается к 8:45 утра – на планерку. На ней обговаривают производственные вопросы, с сотрудниками делятся новостями о работе. Ну а вообще, на планерке можно просто поговорить с коллегами, выпить кофе и настроиться на рабочий день.
Проходит она возле информационного стенда — доски, которая установлена между буфетом и цехами. Там же, для удобства, стоят скамейки и столы.
На стенде можно посмотреть план продаж и прочитать о ходе производства: какие заказы взяты в работу, на каком этапе они находятся. А также узнать штат сотрудников, даты отпусков и даже дни рождения.
Еще рабочие могут оставлять на доске предложения по оптимизации производства. Лучшие из них внедряют в работу, а автору идеи выплачивают премию.
Практично и безопасно
Без пяти девять все переодеваются. Форма - синие куртка и штаны из плотной, жесткой ткани, нескользящие ботинки.
А еще каскетка – изделие, объединяющее в себе каску и кепку. Внешне каскетка не отличается от бейсболки, зато внутри — защитный слой, состоящий из ребра жесткости и амортизатора из вспененного изолона. Можно не бояться, если вдруг на голову упадет кусок железа.
В 9:00 все уже на рабочих местах. В расписании на информационной доске до 11:00 часов значится пункт «Труды на благо Отечества». К этому и приступают электрогазосварщики, слесари-сборщики, слесари-комплектовщики.
Из динамиков разносятся танцевальные радиохиты, а вокруг сразу начинает кипеть производство.
Над чем трудимся
Мне первым делом показали готовую продукцию: новенькие, сверкающие на солнце, многофункциональные полуприцепы. Попутно рассказали, какие могут быть дополнения к ним: например, тент от дождя и надстроечные борта.
Полуприцепы, соединенные с тягачом, возят урожаи пшеницы, ржи, ячменя, кукурузы, подсолнечника и прочего.
Их задний борт может менять свою опцию на перегрузочный шнек с гидравлическим управлением. Это дополнительное устройство, похожее на механическую руку, которая загружает зерна в сеялки и КамАЗы.
Разбрасыватели, кстати, на заводе тоже производят: они могут раскидывать удобрение на расстояние до 25 метров. Лопатой так вряд ли получится.
А еще делают глубокорыхлители — это тоже прицепной аппарат. Он нужен для обработки почвы с сохранением поверхностного слоя.
Дорогие, но выносливые
Каждый год модели меняются, их совершенствуют. Но срок службы и без того долгий: металл «устает» примерно через 15 лет работы – по крайней мере, столько проработали полуприцепы от РУФ-2.
Все-таки на них ложится слишком большая нагрузка: сами они могут весить 12 тонн, перевозить по 50, и ездить по ухабистым полям.
Треть деталей цинкуется, треть — загрунтованы и дважды окрашены. Еще треть выполнена из нержавеющей стали, которую, тем не менее, тоже красят. Поэтому изделия не берет коррозия.
Пустой прицеп без всяких дополнений стоит примерно 8,5 млн рублей — если говорить, например, про трехосные. Поскольку используется много нержавейки, некоторые считают производство дорогим. Но на заводе уверены: выносливость продукции все окупает.
Производство работает по предзаказу. «РУФ-2» нужно сделать оси, которых в России больше нигде нет и заблаговременно закупить колеса на шинном заводе.
Так как все делается вручную, на полный цикл изготовления одного полуприцепа уходит примерно три месяца.
Не умеешь — научим
Рабочим на лазере регулярно приходится таскать железное полотно для нарезки заготовок весом более 20 кг. И надо быть очень аккуратными: аппарат, способный разрезать металл, так же легко оставит без конечности человека.
Отверстия в изделиях делает слесарь, но не сам — на огромном станке. Сверло тоже ну очень внушительное, толщиной примерно в половину мужской ладони. И работает с такой скоростью, что мгновенно нагревается от трения. Подливаемая смазка тоже быстро становится горячей и брызгает фонтаном.
Очищают детали с помощью пескоструйной обработки. Название говорит за себя. Ни рот, ни глаза в этом цехе без защиты лучше не открывать: наглотаться песка проще простого.
Дальше идут сварка, покраска, сборка. На всех этапах свои трудности: красить по несколько часов - монотонно, собирать — нужно понимать чертежи.
И все же все сотрудники многофункциональны и взаимозаменяемы. Если кто-то чего-то не знает и не умеет, впоследствии осваивает это. Такая практика распространилась на производствах во время пандемии, но на «РУФ-2» подумали об этом задолго до нее, с самого дня основания в 2002 году.
Как я варила железку
Я сама пробовала запускать смазку на сверло и откручивать гайки. Но тяжелую и ответственную работу мне, само собой, не доверили. Например, поорудовать шлифовальной машиной – могла ведь и без пальцев остаться. Сложные операции не дают даже практикантам – первые пару дней студенты просто стоят рядом с наставником и смотрят.
Сама я сварку взяла в руки впервые в жизни. До этого я управлялась только с шуруповертом и паяльником. И то с большой осторожностью.
Дмитрий Лавров, директор технического центра, заверил: травм на производстве не было. Максимум – мелкие порезы и царапины. Хорошее уточнение, когда берешь инструмент, способный расплавить руки.
Работать со сваркой нужно в специальных толстых перчатках и в маске с забралом. Ощущение, будто на голове тесное ведро с окошком. Оказалось, за темным стеклом не видно не только искр, но и вообще почти ничего, кроме ярко-оранжевых мест плавления.
Этот грозный аппарат работает всего лишь от нажатия кнопки.
Истинный образ рабочего
Снимая маску, которую мне одолжил другой заводчанин, я умудрилась изгваздаться в чем-то черном и стала похожа на кочегара. Впрочем, нечего расстраиваться: такой чумазой я и представляла себя, когда ехала на производство.
Между прочим, на заводе считают профессию сварщика творческой: через свое маленькое окошечко человек создает шедевр. Я с этим мнением, теперь уже как эксперт, согласна.
Дмитрий Лавров сам работал сварщиком на «РУФ-2» с 19 лет. Он рассказывает, что самое сложное – это длинные швы. Приходится замереть на несколько минут и не делать никаких лишних движений, просто четко вести рукой. Это требует определенной устойчивости психики и тем более терпения. Потому что если прерваться — шов будет видно, а это некрасиво.
Работа ответственная, зато зарплаты хорошие. Средний заработок сварщика в Алтайском крае – 50-60 тыс. рублей.
Лежаки, настольный теннис и дремота
К моменту, когда я закончила мучить кусок металла, который мне отдали, потому что не жалко, наступила пятнадцатиминутка отдыха. В расписании она в шутку подписана «Перекур и дремота».
Правда, дремать негде. На втором этаже только предстоит появиться двум комнатам отдыха с лежаками. Еще там будут спортзал с теннисным столом и шведской стенкой, бытовка, прачечная и еще один туалет.
Ремонт в процессе, но уже готовы просторная прихожая и конференц-зал с красочными рисунками на стенах. Все - на собственные деньги завода.
Молодые специалисты ценятся
На заводе трудятся 34 человека и все — мужчины, в том числе руководители. Средний возраст — 34 года. По словам Дмитрий Лаврова, это уникально низкая цифра не только для региона, но и для всей страны.
В правительстве РФ в прошлом году отмечали, что средний возраст сотрудников в промышленности составляет 44-50 лет.
Работа на заводе физически тяжелая, к тому же все еще считается непрестижной. Поэтому в «РУФ-2», собственно, как и везде сегодня, жалуются на дефицит кадров.
Руководители сетуют, как тяжело однажды было найти замену уволившемуся сварщику. Место оставалось вакантным полгода.
Большинство специалистов работают с электродуговой сваркой. А на заводе используют полуавтомат - приходится переучивать. Поэтому молодые профессионалы ценятся: научить с нуля легче. Но и найти их не так просто.
Завод хочет перейти на следующую ступень развития, увеличить производительность. Соответственно, нужна новая рабочая сила — и в этом кроется самая большая проблема.
«Сварщик сварщику рознь. Есть те, кому принеси железку, покажи, где варить, и он сделает. Совсем другое дело, когда человек смотрит и понимает, что «нарисовано» в чертежах, и как он должен построить работу», — говорит директор техцентра.
Что на обед
Долгожданный перерыв на обед наступает в 13:00 и длится ровно час. В это время большинство расходится по домам. Остальные берут еду с собой и располагаются в небольшой столовой. Находиться там одновременно могут до 16 человек.
Холодильник, две микроволновки, кулер, чайник — все необходимое есть. Меня угостили кофе и бутербродами.
После обеда время идет быстрее. До конца рабочего дня еще один небольшой перерыв, а потом уборка. Заводчане раскладывают детали, собирают инструменты, сметают металлические пыль и стружку со столов и пола.
Своя романтика в работе на заводе есть: все по расписанию, удобная форма, а главное — ты своими руками создаешь большую машину.