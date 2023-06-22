Звезду "Сватов" обвинили в алкоголизме

Федор Добронравов и Татьяна Кравченко в сериале "Сваты".

В соцсеть слила информацию пассажир поезда Санкт-Петербург - Москва. Женщина рассказала, что видела актрису в непотребном виде в туалете вагона. Якобы звезда "Сватов" сидела пьяная на унитазе и спала, указывает Газета.Ru.

Актриса не закрыла за собой дверь, потому и предстала в таком обличье перед другими пассажирами.

Ранее главный российский "сват" рассказал о съемках сериала и почему ушел из театра сатиры.

О сериале

«Сваты» — комедийный сериал об отношениях интеллигентных городских жителей Ковалевых и колоритных селян Будько.