25 июня
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Жизнь

Звезду "Сватов" обвинили в алкоголизме

Актрису Татьяну Кравченко обвинили в злоупотреблении алкоголем, сообщает Telegram-канал «Небожена».

Федор Добронравов и Татьяна Кравченко в сериале "Сваты".
Федор Добронравов и Татьяна Кравченко в сериале "Сваты".
svati.tv

В соцсеть слила информацию пассажир поезда Санкт-Петербург - Москва. Женщина рассказала, что видела актрису в непотребном виде в туалете вагона. Якобы звезда "Сватов" сидела пьяная на унитазе и спала, указывает Газета.Ru.

Актриса не закрыла за собой дверь, потому и предстала в таком обличье перед другими пассажирами.

Ранее главный российский "сват" рассказал о съемках сериала и почему ушел из театра сатиры.

О сериале

«Сваты» — комедийный сериал об отношениях интеллигентных городских жителей Ковалевых и колоритных селян Будько.

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