Звездные гастроли и надвигающийся шторм. Что произошло на Алтае 31 июля

- Число жертв авиакатастрофы в Горном Алтае увеличилось до пяти. В барнаульской больнице скончалась женщина, которая получила более 90% ожогов тела.
- Циклон, который вызвал разрушительный ураган в Приволжском федеральном округе, настигнет и другие регионы. Непогода ожидается в том числе в Алтайском крае.
- В новом районе Барнаула, через дорогу от «Леруа Мерлен», хотят построить жилой комплекс с полностью пешеходной территорией.
- В Бийске двое рабочих погибли при осмотре канализационных колодцев.
- Алтайский край готовится принимать гастроли Театра драмы Кузбасса имени Луначарского. С 6 по 10 сентября он покажет в Барнауле комедию Рэя Куни, новую пьесу Гришковца и детский спектакль «Поросенок и Карасенок».
- Роспотребнадзор временно закрыл оздоровительный лагерь «Горный Орленок», в котором 67 детей подхватили кишечную инфекцию.
- На фестиваль имени Михаила Евдокимова «Земляки» в алтайский поселок Верх-Обский приедут Александр Маршал, Александр Буйнов, Игорь Саруханов и певица Диана Завидова.
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