Звёзды и танцы: попробовать себя в новом, раскрыть свои возможности.

В столице Алтайского края активно развивается танцевальный проект ЗВЕЗДЫ&ТАНЦЫ — основная цель которого познакомить жителей нашего города с танцевальным спортом, бальными танцами, а также популяризировать это красивое танцевальное направление посредством известных телепроектов.

Основные ценности, которые видят организаторы проекта включают в себя целый комплекс психологических аспектов:

раскрытие женственности, что сейчас так важно, ведь женщины становятся такими сильными и теряют это качество;

преодоление себя через выступления на публике;

создание артистичного образа;

ощущение партнера и музыки.

Афиша танцевального шоу ЗВЕЗДЫ&ТАНЦЫ. Источник: Татьяна Зинченко.

Идея проекта возникла не случайно, ведь во всем мире большую популярность получило такое направление, как ProAm, когда профессионал танцует в дуэте с любителем.

Участницы проекта — очень амбициозные и успешные девушки, которые достигли больших высот и решили пройти еще ступень в своем совершенствовании.

Всех объединяет одно — желание попробовать себя в новом, раскрыть свои возможности. Каждая пришла со своим запросом — исполнить детскую мечту, стать более раскрепощенной, эмоциональной, попробовать танец в партнерстве. Идет трансформация , которая раскрывает потенциал личности.

В проекте участники не только обучаются пластике тела, но и проходят мастер-классы по актерскому мастерству, изучают психологические практики, помогающие снять различного рода зажимы.

Жюри проекта: Макс Петров — хореограф телевизионных проектов "Танцы со Звездами", Танцевальная Революция, телеведущий, танцор международного класса; Анна Серова — руководитель департамента по связям с общественностью Федерации бокса Алтайского края, руководитель проекта «Герои с нашего двора»; Надежда Стромова — Президент Союза танцевального спорта Алтая, Анастасия Первушина — автор и ведущая проектов на телеканалах Россия 1 и Россия 24; Станислав Устьянцев — представитель Министерства спорта Алтайского края.

Премьера состоится 28 мая в 18.00 в банкет холле Royal park, Роял парк на Ленина 106/1.

Партнёр проекта — питьевая вода «Алтайский источник».

«Алтайский источник» — источник ваших побед!