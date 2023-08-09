Вера Васильева родилась в 1925 году. В 1948-м она окончила Московское городское театральное училище при Театре Революции.

Дебют

Дебют в кино произошел в 1945-м — это была эпизодическая роль в картине «Близнецы», напоминает snob.ru.

Театр

В Театре Сатиры актриса работала с 1948 года и сыграла там более 60 ролей.

Один из известных телеспектаклей — "Безумный день, или Женитьба Фигаро" Бомарше. Его смотрели зрители не только в театре, но и широкая публика. Благодаря тому, что появился фильм-спектакль по произведению. Сам спектакль шел 18 лет в театре.

В спектакле Вера Васильева играла одну из главных ролей - графиню. Ее партнерами по сцене были Андрей Миронов, Александр Ширвиндт.

14 августа 1987 года Андрей Миронов, не доиграв финальную сцену спектакля в Риге, потерял сознание, а спустя два дня скончался от гемморагического инсульта.

Кино

Всего Васильева снялась в более чем 40 фильмах. В их числе «Чук и Гек», «Звезда экрана», «Как важно быть серьезным», "Карнавал", "Пока цветет папоротник", "Следствие ведут знатоки. Десять лет спустя", "Выйти замуж за капитана", "Сказание о земле сибирской" и многие другие.

Награды

Удостоена Сталинской премии. Народной артисткой СССР стала в 1986 году. В 2011 и 2020 годах награждена орденами «За заслуги перед Отечеством II и III степени».

Удостоена премии «Хрустальная Турандот» (1996) — за долголетнее и доблестное служение театру.

О дате прощания с великой актрисой театр сообщит дополнительно.